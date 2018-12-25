客家傳播基金設置條例三讀 客委會不再持有媒體

2018-12-25 12:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今三讀通過「財團法人客家公共傳播基金會設置條例」，未來將比照原住民族文化事業基金會模式，將目前的「講課廣播電台」轉移到客家公共傳播基金會，未來客委會將不再持有媒體。

為落實憲法保障多元文化精神，並保障客家族群傳播、媒體近用權，有效達成客家語言、文化傳承等目的，政府應捐助設立財團法人客家公共傳播基金會，辦理全國性客家公共傳播及電視等事項。

三讀條文明定，客家公共傳播基金會主管機關為客委會，創立基金為新台幣5000萬元，由客委會編列預算捐助；基金會業務範圍包括辦理客家廣播、影視製播及經營，發行及推廣客家傳播影音出版品，客家傳播數位匯流媒體、平台、網站建置、經營及推廣，客家傳播人才培育等。

三讀條文也規定，客家公共傳播基金會將設董事11至17人，員工代表董事至少2人，並由董事互選出董事長，董事長應具備相當客語能力及自我認同為客家人，並設監察人3人，其中1人為常務監察人；除董事長為專任有給職外，其他均為無給職。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/