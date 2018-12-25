侯友宜就職後 直奔新店大溪地區視察都更

2018-12-25 12:26

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長今天舉行就職典禮，由卸任的朱立倫交棒給接任的侯友宜，兩人先後上台致詞，典禮結束後侯友宜立刻前往市政府召開市政會議，上任第一天便展現魄力。他在會議桌上與新任首長強調，「行動當中求變」，下午就要去新店區大溪地社區看都更狀況。

侯友宜對各局處叮囑事項，針對近期非洲瘟疫議題，他說，新北市不是最大養豬地區，但是市場最大，不能只有中央防疫，農業局也要配合中央提出防疫，明天就會到各地去看防疫措施。

另外，接連四天的跨年連假，侯友宜也說，在交安、公安及容易擁塞的風景區，都會去看一看，讓民眾有快樂過年假期；兩天後也是行政院會，要求副市長在開會前討論，中央與地方協力重要。

侯友宜也和團隊勉勵，「紀律、榮譽不變」，行動當中求變，不能穩中求變，因為民意如流水，如果繼續穩，就會趕不上時代，局處首長要追求自己價值而不是追求職位，就算離開職位後回頭看，仍會對於自己做的事情感到滿足。

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