選前傳賄選 竹北市代林啟賢以8票連任主席

2018-12-25 12:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市第9屆市民代表主席選舉，原副主席田耕豪疑遭人檢舉賄選，由新竹地檢署審理中，今早未出席就職典禮，正副主席選舉仍照常選舉，最後由林啟賢順利連任主席，副主席由葉信輝當選。

竹北市民第9屆市民代表就職典禮今早10點半舉行，隨即舉行正副主席選舉；除田耕豪未出席，其他9名代表宣誓就職後離席，僅10席代表參加選舉。由於主席選舉傳出涉及賄選情事，警方重兵佈署。

經記名投票，主席部分，林啟賢以8票連任，蔡蕥鍹1票，陳秀玲1票；副主席部分，葉信輝以8票當選，蔡蕥鍹1票，陳秀玲1票。

竹北市代表會表示，根據地方制度法第45條規定，應有代表總額過半數之出席，以得票達出席總數之過半數者為當選。根據簽到簿，今有19名當選代表出席，其中10名出席正副主席的記名投票選舉，所以選舉有效。另未出席的當選代表，依規定須在3個月內補行宣誓，否則視同辭職。

國民黨籍林啟賢4任代表，這次是第3屆主席；同黨的田耕豪2任代表，1屆副主席。據了解，原副主席田耕豪疑遭人檢舉賄選，23日晚上陸續有10名代表遭檢警傳喚，其中田耕豪仍由新竹地檢署審理中。

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