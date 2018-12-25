雲林縣府新團隊佈達 張麗善：雲林上場，齊心向前

2018-12-25 12:10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長張麗善佈達縣府團隊，張麗善期許新團隊無縫接軌，全力推動縣政，實現「雲林上場、齊心向前」，實現對雲林鄉親的承諾，全力為雲林衝刺。

雲林縣府新團隊新任副縣長謝淑亞、秘書長張志銘、機要秘書陳志揚、民政處長張政國、建設處長李俊興、社會處長林文志、新聞處長周柏吟、文化處長陳璧君、計畫處長李明岳、消防局長林文山、衛生局長曾春美、工務處長汪令堯等人新官上任。

另原文化處長林孟儀調任行政處長、原工務處長黃凱達調任地政處長，環保局長張喬維、財政處長張裕忠、農業處長張鴻猷、勞工處長張世忠、教育處代理處長林慧蓉、城鄉發展處長林長造、水利處長許宏博等原職留任。

依法應以專屬人事管理法律任免的人事處長黃杰男、主計處長蔡蓮日、政風處長陳昭孔、稅務局長張永靖、警察局長黃勢清也都留任。

張麗善表示，將改制縣府團隊組織，成立觀光旅遊專責單位，負責推展行銷雲林，讓雲林深具特色的美好風貌，被國人、被世界看見。

張麗善指出，她競選期間所提之雲林上場政策，囊括農業、教育、經濟發展、觀光文化、城鄉發展、社會福利、醫療長照及婦女政策等8大面向，都會一一實現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/