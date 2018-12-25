突撂英文讓手語老師好尷尬 韓國瑜：「她」幫我改的

2018-12-25 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日宣誓就職，在致詞時突然切換成英語，讓協助手語翻譯的老師愣在原地、尷尬微笑。對此韓國瑜也透露，英文講稿是和女兒韓冰一起討論的。

綜合媒體報導，韓國瑜在選前不斷強調「雙語教育」的重要性，在此次就職典禮上，也特別設計一段英語講稿，展現自己「雙聲道」的功力，但一旁的手語老師疑似無法跟著切換，只好在原地尷尬微笑，直到演說接近尾聲，攝影機才將畫面從手語老師身上移開。

報導表示，對此，韓國瑜在會後記者會透露，這次的英文講稿是和女兒韓冰一起討論的，由他口述、韓冰潤稿而成，並大讚「女兒英文比我好！」還表示秀英文不是為了譁眾取寵，而是強調高雄一定要走雙語教育，邁向國際化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/