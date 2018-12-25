朱立倫卸任 市府員工用「2020凱道見」歡送他！

2018-12-25 11:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫順利完成8年任期，並且交接給侯友宜，今天上午在市民廣場舉辦交接典禮後，市政府各局處同仁列隊獻花歡送朱立倫，並且製作朱立倫2020選總統的字牌，高喊「朱市長2020凱道見！」由於向朱立倫道別的同仁踴躍，使得他離開的路程也花了近20分鐘。

朱立倫昨天就到市府各樓層向所有員工辭行，今天在交接典禮後，由新任市長侯友宜陪同、心情愉快接受市府同仁的獻花及道別，朱立倫從市民廣場舞台穿越北側門，走到市府前大門離開，沿途上都是等待向市長說再見的各局處員工，不少局處特別製作朱立倫2020選總統的字牌，高喊「朱市長2020凱道見！」

眾人爭相與朱立倫握手，朱立倫對相處8年的同仁也顯得離情依依，使得最後一段路走的特別長，他好不容走到市府大門口，市長夫人高婉倩已經等在座車前，給朱立倫一個大大的擁抱，兩人開心揮手向大家道別，已經表態參選2020的朱倫，帶著市府同仁的祝福，邁向人生下個階段。

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