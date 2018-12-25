正副議長選舉首度採記名投票 雲林縣的選票長這樣子

2018-12-25 12:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕本屆正副議長選舉首度採記名投票，今年的選票長相也與以前不一樣，選票右側印的是43席議員的名字及號碼，左邊則有投票人的姓名，在開票的時候，則先唱名得票的候選人，之後再唱出投票人的姓名，投給誰一清二楚，而且也沒有模糊空間。

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