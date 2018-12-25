頭份首位女市長羅雪珠上任 竹南新科鎮長方進興接棒

2018-12-25 11:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第一大城頭份市今早進行市長交接，首位女首長羅雪珠從前市長徐定禎手中接過印信，強調將傾聽民意、積極與代表會溝通，建立常態性溝通平台，使市政問題得以眾人之力解決，打造宜居幸福城市；新科竹南鎮長方進興也宣誓就職，表示將延續前朝政策，並落實12項政見，絕不辜負鎮民期待。

羅雪珠今早在苗栗縣政府衛生局副局長楊文志監交下，從徐定禎手中接過市長印信，她笑說，從接過印信的這一刻起就心跳加速，深知將要承擔重任，除了感謝市民支持外，也會努力兌現政見，回報每張選票的信任。

羅表示，自己出身基層，未來會持續傾聽民意，並加強與代表會的溝通協調，達到政通人和，未來也會建立常態性的溝通平台，使所有政務推行有暢通對話傳遞管道，符合各界期待，並承諾將給所有公務員最大尊重，盼未來能共同創造改變，讓市民感到幸福。

新科竹南鎮長方進興從鎮代會主席轉換跑道，今早從前鎮長康世明手中接棒，除了強調將會延續前朝未完成的重大政策外，也會參考競選期間其他四名對手提出的優質政見，為鎮民創造最大福利。

方表示，競選期間提出12大政見，包括活化閒置公共空間、打造形象商圈、振興觀光特色、改善交通停車秩序、擴大辦理殯葬設施等，絕會一一落實，並期許公所職員工能發揮所長，共同努力。

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