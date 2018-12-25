蔡英文致電解決市民問題 侯友宜：聊建設不要政治

2018-12-25 11:53

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長今天舉行就職典禮，市長侯友宜在致詞中提到蔡英文總統致電說，新北市如果有需要都可以反應。至於時間點為何，侯友宜表示，雙方湊得起來都沒有問題，地點方面到哪裡去都方便，會和總統碰面聊市民建設，最重要是解決事情，「不要政治，真的不要政治。」

侯友宜在典禮致詞上說，蔡英文在電話中提到市民需要都能反應也會替民眾解決，希望這句話不要充滿政治，選舉過後一切回歸市政，中央和地方本來就是要綁在一起。

媒體詢問蔡、侯見面時程，侯友宜則說，「不要政治，真的不要政治，」上任後希望總統時間排出來，湊的起來都沒有問題，也會去跟總統碰面針對市民建設聊一聊， 新北市民的需求是什麼，總統能夠體會一起幫忙、支持，就很感恩。

兩人碰面的地點部分，侯友宜也說，「我覺得都沒關係，能解決事情最重要，」不要拘泥太多形式和規矩，當時考量朱立倫還是市長，場所不方便 ，現在上任後有時間，「我到哪裡去都方便，最重要解決事情。」

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