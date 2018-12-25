外國人不繳20萬罰金怎辦？ 黃國昌：強制執行率僅1.46％

2018-12-25 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕雖然攜帶違規肉品入境的罰金提高至20萬元，但時代立委黃國昌指出，外國人即使被裁罰還是能落跑，罰單恐變成呆帳，呼籲應盡速修法。而黃國昌今（25）日於臉書發文指出，我國對外國人的滯納罰緩的強制執行率竟只有1.46%，「內政部移民署與其他主管機關，還能不嚴肅思考如何貫徹執法嗎？」

黃國昌指出，在討論豬瘟防疫的裁罰效果時，曾提到了一個一般性的問題：「針對我國公法上的金錢給付義務，外國人不繳納時，我們實際上強制執行了多少」。黃國昌貼出了2017年的統計資料圖，想不到平均只有25.96%。

然而，如果進一步看「罰鍰」類別，會發現執行率更是低落到1.46%（也就是每100元，收不到2元），「看到這個數字，內政部移民署與其他主管機關，還能不嚴肅思考如何貫徹執法嗎？」

黃國昌表示，這也是為什麼要正式提案修正《入出國及移民法》第18條，也請行政部門負起責任，修正《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》，「行政院如果認為沒有修正必要，現行法就足夠，那就告訴大家為何迄今執行得如此差勁？」

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