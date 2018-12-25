林智堅連任宣誓就職 強調三不變三加速

2018-12-25 11:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第10屆市長就職典禮今天9點舉行，順利連任的林智堅在科技部長陳良基監交下宣示就職，並接下印信，林智堅首度公開4年前已退休參議黃錦能對他擔任市長的提醒筆記，強調會秉持熱情、初衷、理想的三不變和衝勁、建設與幸福指數三加速的堅持，與市府團隊努力拚經濟，繼續建設新竹市，讓竹市成為偉大光榮的城市。

林智堅就職演說時感謝市民的支持，未來市政團隊會更謙卑看見市民的需要，會更傾聽、更具同理心，讓施政更加接地氣。

林智堅說，竹市連續3年獲最幸福城市、2次獲五星市長，讓市民認同感與光榮感提升，以身為新竹人為傲，他感謝市民及歷任市長的努力，創造三高一低、創稅能力全國第一的一流城市，過去4年市府團隊向中央爭取超過100億元經費翻轉城市，未來也會持續努力。

林智堅也首度在公開場合感謝已退休的參議黃錦能在4年前對他的提醒和建議，當時他曾向黃錦能請益如何當好市長，後來黃錦能用A4紙寫了六大建議給他，這是他每當遇到市政難題時就會拿出來看的一張紙，未來這六大建議，依然會跟著他繼續拚。

林智堅不諱言就職後已想著4年就要開始倒數了，他將以三不變和三加速期勉自己和市府員工，就是熱情不變、初衷不變、理想不變，且要衝勁加速、建設加速、幸福指數加速，要讓竹市成為偉大光榮的城市。

林智堅也說，未來四年，他會持續推動市政建設，致力於經濟、交通、教育、文化與2050城市願景等5大施政方向，打造竹科X為下一個世代的產業園區，推動，香山精密機械園區，促進傳統產業轉型升級，帶領竹市全力「拚經濟」。

另會推動大車站及大新竹輕軌計畫，縫合前後站發展，改善竹市交通，透過新校園運動及爭取新建總圖書館、修復和活化古蹟等，從文化著手，打造新竹市獨特的城市品牌，讓竹市更幸福。

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