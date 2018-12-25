民進黨跑4票 南市議長選舉首輪未過

2018-12-25 11:51

〔記者邱灝唐、蔡文居／台南報導〕第3屆台南市議會今早舉辦議員宣誓和正副議長選舉，議長選舉中，議員郭信良得到28票、議員邱莉莉25票。其中，郭信良投給自己、民進黨籍議員周麗津及陳怡珍、吳通龍皆未依照黨團決議，反而投給郭信良。

第3屆台南市議會今早舉辦議員宣誓和正副議長選舉，由於本屆未有任一政黨席次過半，且各種流言在地方瘋傳，在在都讓這場選舉相當詭譎。

本屆台南市議會共有57席，任一政黨都未過半，其中囊括最多席次的民進黨有25席、國民黨16席、無黨籍14席、台聯與時代力量各1席，但無黨籍議員穎艾達利因抗議中華民國體制對原住民不公，且議長參選人都沒有提出原住民相關政見，因此宣誓當下僅用阿美族語宣誓，未完成宣誓程序，無法參與正副議長選舉，票數變為56票。

由於這次正副議長選舉是首次記名投票，國民黨議員蔡育輝、謝龍介、林美燕一開始皆要求說明清楚投票方式。最後經由主席郭信良、議會說明後才開始選舉程序。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/