涉賄選被訴 新科通霄鎮長陳漢志就職：「坦然面對」

2018-12-25 11:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣新科通霄鎮長陳漢志今天在鎮公所3樓禮堂宣誓就職，正式成為通霄鎮長，陳漢志除了感謝代理通霄鎮長長達500多天的潘志明不遺餘力代理鎮務，致詞時也不避諱談到自己因提供喪家免費接駁車服務，遭苗栗地檢署以涉賄被依違反選罷法起訴，他表示「一切坦然面對」。

由於陳漢志是所有新科鄉鎮市長中唯一遭檢方依選罷法起訴者，加上通霄鎮已經於上屆鎮長任期更換兩位代理鎮長，一度引起軒然大波，讓通霄鎮長就職更加備受矚目。

陳漢志指出，「卡到官司」他也坦然面對，面對未來他會秉持「當一天和尚、敲一天鐘」的心態，努力去處理鎮務，不讓鎮務受到影響，珍惜每一天在任的日子，好好為鄉親打拚。

陳漢志甫被起訴時也曾表達，被起訴是自身疏忽，一切交由法院定奪，他問心無愧。至於陳漢志被起訴理由，原因是檢方認定陳漢志提供接送喪家親友的免費接駁車，裡頭掛著競選海報、政見，且服務人員穿著競選背心，其中有對價關係。

陳漢志說，以往其父一直教誨他要多參與公共事務，監交的苗栗縣政府勞青處副處長也透露陳漢志於泰安鄉擔任校長時就表達競逐通霄鎮長的鴻鵠之志。

潘志明則說，擔任500多天的代理鎮長任內，致力於強化鎮務與同仁訓練，希望提供鎮民更方便的服務與友善的硬體環境，如今卸下重擔，期許陳漢志帶領通霄鎮繼續往前。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/