替朱立倫蒐集民意？侯友宜：為市民做好事情拚好日子

2018-12-25 11:38

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長今天在市民廣場舉行就職典禮，市長朱立倫交棒給侯友宜，不過外界關注在朱卸任後的動向，他在受訪時提到，目標也很清楚，2020為台灣打拚。侯友宜也被問及是否幫助朱蒐集民意，他強調，現在只有一個責任，把新北市民要求的事情做好，拚好日子。

朱立倫表示，未來將成立工作室，2020是民眾期待的，且目標清楚，2020為台灣打拚。儘管沒有直接表態參選總統，但也意有所指地拋出未來的動向。

侯友宜被媒體問到就職典禮是否被朱立倫的2020年走向搶走風采，他說，「不知道（朱立倫）有沒有說，沒有注意聽，」如果有說， 每個人都有自己的方向值得鼓勵。

侯友宜說，「選總統，不只他（朱立倫）一人，很多人要選，」侯友宜現在只有一個責任，把新北市民要求將事情做好，希望安居樂業、拚市政建設才是目的。

另外，媒體詢問小內閣人事帶有朱立倫的影子，侯友宜則笑回，「他的影子？高個子影子比較瘦長，我粗壯型比較大吧，」朱立倫叫朱立倫，侯友宜是叫做侯友宜，自己38年基層爬起來一切做事情，不是政治人物出生，都是為市民著想。

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