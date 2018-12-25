「國家語言發展法」三讀 公廣集團得設台語電視台

2018-12-25 11:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕為尊重各語言的多元性、平等發展及傳承延續，立院今三讀通過「國家語言發展法」，未來公廣集團將可依照本法設立台語電視台，政府也需提出保障措施，以避免語言面臨傳承危機而消逝。

提案修法的民進黨立委黃國書表示，本案難得獲得朝野共識，法案修正通過後，部分國語表達能力不佳的民眾到政府單位、法院洽公時，都可以使用母語；黃國書也說，台語電視台是外界期盼多時的修法，未來文化部就可以依法推動設立台語電視台，未來可迅速回應各界期盼，相信這是對民眾有感的政策。

三讀條文明定，「國家語言」範疇是指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語。國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。三讀通過的條文也指出，政府應獎勵出版、製作、播映多元國家語言的出版品、電影、廣播電視節目及各種形式通訊傳播服務。政府捐助從事傳播的財團法人應提供國家語言多元服務，並得設立各國家語言廣播、電視專屬頻道及各種形式通訊傳播服務。

國家語言發展法也規範政府機關應於必要時提供各國家語言間的通譯服務、積極培育各國家語言的通譯人才，此外，也得經地方立法機關議決後，指定特定國家語言為區域通行語言之一，並訂定其使用保障事項。

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