醫生鄉長就職眼眶紅 宣示「從上到下不收回扣紅包」

2018-12-25 11:48

〔記者湯世名／彰化報導〕今天九合一選後就職日，彰化縣新任花壇鄉長顧勝敏在鄉親恭賀聲中宣誓就職，成為從醫生轉換跑道擔任鄉長的罕見案例。顧勝敏致詞時紅了眼眶說，母親知道他要參選時，整整一個禮拜不跟他說話，但他既然要做，就要做到最好，他並宣示任內從上到下絕不會有拿回扣、收紅包，將全力投入地方福利與建設。

顧勝敏在熱情鄉親簇擁下抵達花壇鄉公所，當選縣議員的卸任鄉長李成濟也在大門迎接，雙方握手致意展現君子風度。大批鄉親爭先恐後與顧勝敏合影，相當熱鬧，他並批閱就任後第一份公文。

顧勝敏在宣誓儀式後致詞表示，他的母親顧黃水花是現任縣議員，姊姊顧碧琪是花壇鄉農會總幹事，父親顧金土也曾任鄉長，這些都是他未來施政的資源，因為議會、農會有自己人，以後花壇鄉政建設在資源更為豐富下，一定比別人好、比別人多。

顧勝敏並向全場保證，在他任內，不論大小建設，絕對是真材實料的建設，不拿回扣、不拿紅包，未來若有聽聞有公所任何人拿回扣、紅包，歡迎鄉親踴躍檢舉。另外，未婚的他還向鄉親說，從醫多年每天早出晚歸，至今還沒娶老婆，希望明年鄉親都能喝到他的喜酒。

顧勝敏強調，他在競選期間所喊出的「推動花壇、翻轉未來」口號，包括推出的嬰幼兒補助、國中小學相關補助、重陽節禮金與喪葬慰問金等鄉民福利政策，以及農業競爭、休閒觀光等農業發展政策，他都會全力推動並付諸實施，未來服務將沒有藍綠，只有鄉民，大家一起來共創美好的花壇。

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