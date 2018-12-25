鄭文燦就職典禮又丟包夫人 鄭妻：我很常被丟包

2018-12-25 11:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府今天上午在府前廣場舉行「市長就職典禮」，鄭文燦在就職演說後接受媒體聯訪，並規劃前往市議會拜會市議員，不料，原定應從舞台旁離開的他，在媒體聯訪後卻自顧自的開心走下台跟觀禮嘉賓握手致意，只見夫人林俞汝在後面大喊好幾聲：「欸，這裡啦」，但鄭文燦被人群簇擁，根本沒聽到，獨留台上的林俞汝見狀只好跟著走下台，自嘲：「沒關係，我很常被丟包」。

桃園市第二屆市長暨一級機關首長聯合選誓就職典禮，今天上午在府前廣場舉行，鄭文燦在返回市府批示第一份公文後，重返現場進行就職演說。

鄭文燦表示，要讓桃園變成更有亮點、更多元、更包容的城市，是他的目標，提到《鄭文燦模式》書中講的是人生的哲學，鼓勵大家遇到挫折、失敗要永不放棄，要學習包容、把心打開，因此在他當市長的第一天，就告訴自己要放棄教條、壓力及誘惑。

鄭文燦說，四年前他上任後每天就是「7-11」，從上午七點到晚上11點，走偏桃園每個角落、傾聽市民意見，不僅有市長的高度，也要有市長的遠見，自豪「四年來跟桃園市民沒有距離」，不只是鄭文燦模式，是新的鄭文燦模式。

鄭文燦表示，他是在桃園農村家庭長大，過去從政資歷當中，對於桃園這塊土地的感情，對於桃園城市的發展，都相信這是感情的原點，所以每次失敗後都會回到桃園，邁向更高的夢想。

鄭文燦說明，接下來四年不論是亞洲矽谷、軌道建設，都會持續推動，而桃園航空城也會完成區段徵收，會讓桃園發展，成為智慧城市；至於亞洲矽谷計畫，會讓工業4.0、物聯網發展；捷運三心六線也會美好實現，這三項政策會成為桃園的三個都市核心。

最後，鄭文燦表示，桃園多元也具包容心，是年輕的城市，也有最年輕的（六都）市長，並向年輕家庭喊話，不論北漂、南漂都可以漂到桃園，「桃園隊準備好了，讓我們一起出發吧」！

鄭文燦在就職演說後接受媒體聯訪，媒體問及，台大校長準校長管中閔，四年前是他的監交人，對於昨天教育部通過管的台大校長聘任案，引發討論，有何看法？鄭文燦說，自己跟管中閔認識多年，但台大校長的遴選仍需要按照法律程序進行，如果有任何爭議應該要有裁決機制，他認為裁決機制不是用選舉，而是用法律的規定，「覺得這樣會比較好」，媒體再追問相關問題，他則回應「這個跟就職典禮沒有關係」。

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