普悠瑪案 黃國昌質疑賴清德隱匿實情、鐵道局放假新聞！

2018-12-25 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車脫軌造成18死、215傷的慘劇，時代力量立委黃國昌昨（24）日痛批台鐵早知主風泵內油冷卻器塞滿異物、無法正常散熱，11月26日的調查報告卻隻字未提，質疑行政院長賴清德是否隱匿包庇。此外，黃國昌更痛批鐵道局放假新聞欺騙社會大眾，至今仍無法查出元兇。

「為什麼賴清德第一次來本院來報告進行報告時，對這麼重要的事情隱匿，當時不知道嗎？」黃國昌昨日於立法院司法法制委員會及交通委員會聯席會議痛批，早在11月初台鐵檢查其他普悠瑪列車時就發現，主風泵內油冷卻塞滿雜草、泥土、羽毛，根本無法正常散熱，但11月26日行政院首度公布的調查報告中卻隻字未提，直到隔天質詢賴清德院長時揭露，交通部才承認此事。

對此，交通部次長祁文中只重複跳針：「當然我們有參與，有提供資料。」卻被黃國昌接連砲轟：「你還是沒回答我的問題！」、「賴清德來本院報告為什麼提都不敢提，在隱匿嗎？在包庇嗎？」

黃國昌接連砲轟，怒批更過分的是在他質詢過後，交通部鐵道局透過媒體放話說「日商沒說要檢查」的謊言，但被調查報告打臉，維修手冊載明需清潔油冷卻器，而臺鐵根本沒做。「誰放話的？調查出來了沒有？」、「不敢面對社會公開的質疑，躲在媒體背後不具名放話」、「我從11月底就問了這件事，到今天都還沒給我答案！」對此，祁文中沉默許久，表示目前還沒有資訊。

黃國昌追問，事故列車的油冷卻器是什麼時候拆檢？交通部鐵道局副局長楊正君回應，分成兩次拆檢，最後一次則是17日。黃國昌聽聞更勃然大怒，痛批11月初就知道油冷卻出問題，卻還可以拖到這麼晚才拆檢。

而且更離譜的是，根據第二份調查報告工作計畫，11月26日調查小組首次公布報告前，台鐵根本沒拆檢事故列車主風泵，直到質詢揭露主風泵諸多問題後，台鐵才匆忙在12月3日和宜蘭地檢進行拆檢，發現主風泵油冷卻器同樣塞滿雜物，無法正常散熱。

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