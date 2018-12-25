宜縣長宣誓就職 林姿妙：單親媽媽能感受縣民辛苦

2018-12-25 11:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今日在宜蘭體育場宣誓就職，並與前宜蘭縣代理縣長陳金德交接印信，林姿妙致詞時不斷強調要拚經濟，拼出宜蘭好生活，並表示她是單親媽媽，感受到宜蘭人辛苦，她指出，年輕人薪水固定物價卻一直漲，將力推國中小免費營養午餐，並做好老人福利，減輕年輕人負擔。

金管會主任委員顧立雄今來到宜蘭，擔任林姿妙與陳金德的監交人，在林姿妙宣誓後，隨即交接印信，林姿妙致詞時表示，感謝歷任縣長，為宜蘭縣打拼付出，奠定良好的基礎，也感謝鄉親支持她，一起拚經濟。

林姿妙強調，宜蘭縣面臨財政困難，她是單親媽媽，感受到宜蘭人的辛苦，希望能夠跟縣民一起努力、打拚，拼出宜蘭縣的好經濟，宜蘭縣在經濟、交通、建設、教育及老人福利的問題，需要大家共同打拼，一起合作，拼出宜蘭的好生活。

林姿妙也強調，現在年輕人要養一個家非常辛苦，她是單親媽媽，了解宜蘭縣的媽媽都跟她一樣很辛苦，所以她要開闢財源，讓宜蘭縣的孩子受到政府照顧，推動營養午餐免費政策，縣府一年預算200多億，百分之1拿來作好營養午餐，就能減輕年輕人的負擔，宜蘭才會發展。

交接典禮結束後，林姿妙隨即回到府內，簽屬第一份公文，發布由國民黨前立委林建榮接任副縣長，被詢問新的府內3長均為府外人士，是否擔心有無法接地氣，有磨合期過長的問題，林姿妙說，沒有問題，林建榮與新任秘書長林茂盛都有很多行政歷練，一定不會有問題。

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