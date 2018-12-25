參加韓國瑜就職 吳敦義說不能稱他「吳前（無錢）副總統」

［記者黃旭磊／高雄報導］國民黨主席吳敦義參與韓國瑜就職典禮，意外成為人氣焦點，民眾高喊「選總統」。他回應表示，陽光大普照、高雄展新章，並說不能叫他「吳前（無錢）副總統」，要稱「前（錢）副總統」，呼應韓國瑜高雄發大財口號。
吳敦義與夫人蔡令怡坐在觀禮座第一排，立委蔣萬安、陳宜民坐於後，典禮結束，吳敦義離場被民眾包圍，他向支持者開玩笑說，不能叫他「吳前（無錢）副總統」，而民眾高喊「選總統」、「選總統」，勸進聲不斷。
吳敦義被高雄市社會局員工包圍時表示，87年（1998年）12月25日、整整20年前、42歲離開高雄，之後擔任立委、國民黨秘書長、行政院長及黨主席，「最喜歡就是高雄」，難忘這裡的一切。
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吳敦義與夫人蔡令怡坐在韓國瑜就職典禮首排。（記者黃旭磊攝）
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吳敦義表示，87年（1998年）12月25日、整整20年前、42歲離開高雄，之後擔任立委、國民黨秘書長、行政院長及黨主席，「最喜歡就是高雄」。（記者黃旭磊攝）
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