宣誓就職 侯友宜：新北市府團隊今上工 無縫接軌

2018-12-25 10:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第3屆市長及各機關首長宣誓就職典禮今天在市民廣場舉行，卸任市長朱立倫將印信交接給新任市長侯友宜，象徵市政接棒。朱立倫細數過去8年政績，強調希望以新北的經驗，把好的政策推展到台灣每一個角落，透露角逐2020總統大位的企圖心。侯友宜表示，市府團隊沒有休息的時間，今天馬上上工，展現無縫接軌的精神。

擔任監交人的政務委員林萬億肯定過去8年朱立倫的貢獻，包括完成60家公托、40家老人日照中心、13家國民運動中心，雖然三環三線還在努力趕工，但是前天淡海輕軌已經試營運，新當選的侯友宜過去7年多協助推動市政，相信侯絕對是「熟手」，不用等時間就能立即上手。他並承諾，未來新北市有任何需要，中央會全力相挺。

朱立倫表示，新北市已是台灣人口最多、最繁榮進步、充滿希望的新北市，三環三線一一實現，道路橋梁、水利建設、公園綠地等各種基礎建設陸續完成，產業升級、招商引資每年拿下第1名；歡樂耶誕城成為市民的驕傲，平溪天燈走向國際，萬里蟹帶動地方產業發展，推動公共托育中心及公共托老中心加起來100間，「這是100分的政策」。

朱立倫說，今天是他成為市民的第1天，未來他會跟大家一起努力、一起成長，用新北的經驗，把過去8年共同努力的成果，推展到台灣每一個角落。

侯友宜致詞表示，他一定會拿出腳踏實地的態度，以朱立倫打下的基礎、一步一腳印，讓新北市有更遠大的未來。

侯友宜說，當選後1個月以來，「接棒接得好沉重」，他每天「閉門思過」，思考如何找到更好的市府團隊，讓新北市求新、求變，「這1個月比選舉還辛苦」，希望不要讓新北市民失望，也不要毀了前輩的辛苦，未來他會「帶頭幹」、充滿信心，帶領新北市「向前行」。

侯友宜強調，宣誓就職典禮結束後，市府團隊沒有休息的時間，從現在開始上班，下午還要視察地方建設，今天馬上上工，展現無縫接軌的精神。

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