嘉義縣長交接 翁章梁上任：接棒領導承擔責任

2018-12-25 10:32

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣政府今天舉辦新舊任縣長交接典禮，新科縣長翁章梁與卸任縣長張花冠進行交接，翁章梁說，感謝陳明文、張花冠兩位前縣長與縣府團隊過去的努力，從宣誓此刻，接棒領導嘉義持續向前，開始承擔未來嘉義發展的責任，將與縣府團隊一起勇敢轉型，創新嘉義。

翁章梁早上與嘉義青農們一起進入縣府大門到就職典禮會場，交接儀式由衛福部長陳時中監交，立委陳明文、蔡易餘及嘉義縣副縣長吳容輝觀禮，翁章梁從張花冠手中接下縣長印信，就職縣長；他的就職演說感謝吳容輝回縣府任職，並感謝帶領他進嘉義縣府團隊的立委陳明文及張花冠，並和縣府人員約法三章，堅持清廉不貪污、堅守工作本分、堅信團結，嘉義轉型一定成功，將全力以赴帶領縣府團隊，創造新的嘉義。

翁章梁說，現在的嘉義需要更多年輕人在嘉義和一起打拚，需進行產業佈局與轉型，需要各種產業的人才，歡迎全國及世界的人才一起來創造嘉義發展的機會與條件。

翁章梁說，歷任縣長開發工業區、爭取醫療專業區及設立大學等重大建設在嘉義，對歷屆縣長的努力表示敬意，並送張花冠離開縣府。

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