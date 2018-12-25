彰縣長王惠美就職人事未定 1副手、1處長「暫從缺」

2018-12-25 10:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今天上午在演藝廳和府前廣場舉行「縣長就職典禮」，由環保署長蔡鴻德監交，老縣長黃石城和多位前縣長到場觀禮，場面熱絡。對新團隊人事佈局無法全員到齊，引發「找不到人」聯想，王惠美說，不是找不到人，是當事人的時間關係，對方尚未離開現職，計畫處長目前暫時從缺。

王惠美的小內閣調整幅度不大，多數事務職任用的局處長大都留任觀察，今天尚未曝光的副縣長，據了解，此人曾擔任過縣府工務體系的一級主管，目前在中央服務，與彰化縣頗有淵源，工務為其專長。

其他局處長和政務職任用的，副縣長洪榮章（南投縣黨部主委）、機要秘書陳柏村（國會辦公室主任、競選總部發言人）、行政處長蔡松輝（消防局行政科長）、民政處長賴致富（員林公所主秘）、農業處長陳炳森（台中市政府）、文化局長張雀芬、教育處長陳逸玲（彰化縣政府民政處長）、社會處長王蘭心、財政處長陳燕慧、經濟暨綠能代理處長劉玉平（建設處長兼任）、消防局蕭嘉政

還有副縣長人選尚未曝光，王惠美說，2位副縣長各有其角色功能，1個對內專業、另1個對外交涉，專業的部分，因人還尚離開現職等時間到了就會公布，大家就知道了。

據了解，南彰蓋捷運是王惠美重要政見，副縣長從中央獵才，且找工務建設體系的，顯見王惠美力拚任內要讓南彰蓋捷運有進展。

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