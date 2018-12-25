花蓮縣長宣誓就職 徐榛蔚：我們大步向前

2018-12-25 10:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣新任縣長交接典禮今天上午9時在縣政府縣長貴賓室舉行，行政院指派農業委員會代理主委陳吉仲監交，徐榛蔚宣誓就職後致詞，表示選舉結束風雨應停歇，但接連的操弄、抹黑令人擔憂，未來「我們大步向前」，絕對不會隨之起舞。

徐榛蔚今就職，日前因就職典禮費用編列預算235萬元，成為全台最高縣市引發爭議，花蓮縣府雖解釋，今年已與13鄉鎮市長分開辦理，實際預定執行費用僅剩123萬，但一早的交接典禮，徐似乎刻意選在約10坪大的貴賓室辦理，有意破除外界「鋪張」質疑。

不過，徐榛蔚下午場的「花蓮有您」就職感恩會，仍將在德興運動場小巨蛋舉行，長達半小時的表演及20分鐘的就職演說，預計會有5000人到場觀禮。據了解，徐榛蔚屆時才會率領新局處首長登台亮相，一併公布小內閣人選。

徐榛蔚今早面對媒體詢問對於代理縣長蔡碧仲的看法時，語帶微笑地說「這些都過了」，強調「我們大步向前」，但在稍早致詞時仍表示，選舉已結束，所有風雨相信都要停歇，但這兩個禮拜來，無論是東廠或是所有附隨組織，還不斷地在操弄抹黑，讓府內不安定，令人非常擔憂。

她說，不會與所有東廠起舞，會繼續努力堅定往前走，花蓮的未來佈滿荊棘，但唯有攜手同心，大家團結努力，花蓮才會更加美好，並強調這是責任賦予的時刻，還引用國父孫中山「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流」的建國方略，打造幸福花蓮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/