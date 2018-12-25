台中市長盧秀燕就職 宣誓拚經濟、抗空污

2018-12-25 10:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日舉行草地就職典禮，她表示，這樣安排是因為市民才是主角，人人可以參與就職典禮。她也說，未來4年，新市府團隊要拚經濟、抗空污，讓市民能在戶外自在地呼吸新鮮空氣。

盧秀燕就職典禮選在市府與市議會間的市政公園舉行，不少民眾一早就帶著野餐墊、早餐到場，以草地野餐方式觀禮。

在行政院政務委員張景森監交下，盧秀燕從卸任市長林佳龍手中接下印信，盧秀燕特別感謝林佳龍與歷任縣市長為台中市所做的奉獻和努力。

盧秀燕表示，這是台中市有史以來，第一次把市長宣誓就職典禮由室內改到戶外舉行，這樣安排是因為秀燕市民才是就職典禮的主角，人人可以參與。未來4年，她會秉持這樣的精神，永遠堅持和鄕親站在一起。

盧秀燕也說，未來4年要拚經濟、拚經濟、再拚經濟！她會強力執行「台中富市3」經濟政見，也就是「前店、後廠、自由港」三大策略，讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來。

盧秀燕同時表示，台中好山好水好人才，但這幾年的災難就是空污，今天刻意把就職典禮選在戶外舉行，就是宣誓全力對抗空污、改善空污的決心，讓市民有權利在戶外自在地呼吸新鮮空氣。

她也強調，身為市長，一定會要求市府團隊的操守及紀律，並重視民意和公民參與。另外，照顧老弱婦孺、重視教育和文化，都是未來施政的重要信念。

就職典禮結束後，盧秀燕也準備1萬份裝著谷關新鮮空氣的瓶子送給民眾。

另外，林佳龍在致詞時表示，現在心情「有點滿足又有點難得的輕鬆」，因為他用4年的時間把8年的功課完成了，今天要把這個甜蜜的負擔交給盧市長，一棒接一棒，城市的進步是一場接力賽，永遠沒有終點，只有在既有的基礎上，一天比一天更好。

林佳龍也請盧秀燕不要客氣，有需要的時候，隨時 一通電話，他都很樂意提供意見。

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