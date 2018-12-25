張麗善穿吳季剛設計服裝就職 外漂子弟同慶「雲林上場」

2018-12-25 10:25

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣縣長張麗善今天穿著吳季剛設計的服裝就職，舉重金牌許淑淨、超馬選手林義傑等優秀外漂子弟，也同享「雲林上場」的榮耀與喜悅，張麗善宣誓未來將與縣民一同努力讓各行各業上場。

張麗善就職會場用雲林蔬果布置，展現農業大縣精實實力，國寶布袋戲大師黃俊雄、雲林農田水利會長林文瑞及旅外雲林子弟林義傑、苗可麗、許淑淨、林國基、馬來西亞拿督丁重誠等人都來觀禮。

張麗善表示，美國總統約翰甘迺迪曾經說過：「當我們表達感謝時，絕不能忘記感恩的最高形式，不是說出的話，而是實際的作為。」她心懷感恩，也了解雲林鄉親求新、求好、求變的期待，期許自己一定要做到、要努力不懈地做到最好。

她要誠懇的感謝李縣長及縣府團隊，過去這四年來的努力，但雲林仍有許多挑戰亟待解決。如雲林縣因為國土規劃及中央資源分配的不當，造成的問題包括，自主財源有限、人口外流老化、農工商產業結構失衡、農地發展受限、基礎建設嚴重不足，以及在網路新時代資訊不對稱的數位落差。

張麗善強調，面對未來的挑戰，縣府團隊不會自我設限、不會故步自封，不會在同溫層裡取暖、找人才，更不會在小圈圈裡做決策，會以氣度、高度，展現建設雲林的信心、格局與遠見。

最後張麗善表示，她是民意代表出身，為民服務是天職，縣府團隊服務沒有藍綠、更沒有黨派立場，「從此刻起，我們一起來讓雲林登上世界的舞台，讓雲林做主角。」

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