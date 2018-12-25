同意管出任台大校長 葉俊榮：依法律程序處理

2018-12-25 10:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對教育部長葉俊榮同意國立台灣大學校長管中閔聘任案，葉俊榮今天參加苗栗縣長徐耀昌宣誓就職監交，他受訪指出，一切依法律程序及大學自治來處理，並強調他就任教育部的第一天，對職位就絕不戀棧，他堅持做對的事，讓台灣走向正向。

葉俊榮指出，對於台大校長遴選案，教育部昨天基於權責，做出勉予同意的決定，主要著眼於法律的良知，尤其是對大學自治，對於正當程序的堅持，除了對校長的遴選制度有許許多多的檢討，也對大學未來辦理校長遴選制度程序有許多要求外，更重要的是社會面對卡管問題，能夠有一個決斷性的處理，合乎法律程序的處理，大家能夠從此更向前，尤是高教的未來。

葉俊榮強調，2018年即將結束，希望社會對「卡管」及「挺管」的這樣對立，能隨2018結束，而2019是個讓大學及高等教育能盡力衝刺，往前接受國際競爭，培養國際人才的新境界。

葉俊榮指出，昨天做出同意管就任決定前，當然有跟各界充分溝通，各面向都做完整的溝通，因此案糾結很久，可能各界有各種不同的意見，事實上他在7月16日就任時，此事應按法律程序及尊重大學自治此方式來處理，如果處理的結果，有任何不一樣的意見，他從就任時就已意識到，對職位他絕對不戀棧，他堅持做對的事，讓台灣走向正向。

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