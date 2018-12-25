將官晉升 蔡總統：平時建立重層嚇阻 防非軍事行動

2018-12-25 10:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日舉辦明年上半年將官晉升典禮，總統蔡英文稍早到場致詞時特別提及，我國面臨新型態安全威脅，不只傳統軍事行動，還包括各面向的滲透、假訊息傳播，意圖分化國人、打擊士氣，傷害政府威信，也對我國共享的民主價值造成傷害，而整體國防概念除軍事衝突時能獲勝，平時也應建立重層嚇阻，讓非軍事行動無法撼動我國。

蔡英文表示，她要賦予晉任將官3項任務，分別要務實創新、強化整體國防，以及保家衛國。首先，中共在區域周邊軍事行動，試圖削弱我國主權，也欲影響區域和平穩定秩序。而國軍是鞏固國家安全的核心，挑戰越嚴峻，守護國家與區域安全決心就需更堅強。她期盼，國軍能建軍更創新、治軍與演訓更務實。

其次，蔡英文表示，我國面臨新型態安全威脅，除傳統軍事行動，不只傳統軍事行動，還包括各面向的滲透、假訊息傳播，意圖分化國人、打擊士氣，傷害政府威信，也對我國共享的民主價值造成傷害，而整體國防概念除軍事衝突時能獲勝，平時也應建立重層嚇阻，讓非軍事行動無法撼動我國，國軍一定能嚇阻各種冒進意圖。她也重申，我國堅定推動國防自主，讓武器裝備推動國內產業升級，也讓軍人退伍後，成為社會需要的專業人才。

第三，蔡英文說，在場的晉任將官，都是資深國軍幹部，過去為了任務、留守營區，犧牲和家人共處時間，盼國軍透過創新管理、精簡行政庶務，並精進管理，讓弟兄姊妹瞭解從軍並非時間浪費或犧牲，而是志業的實現。

國防部長嚴德發表示，他為各位授階，內心感到高興，也對授階者表達祝賀嘉勉之意，今天晉任者能被拔擢，是因為傑出工作表現、品德才能受到肯定，才有這份榮耀，他期盼大家能為此感到驕傲。而階級晉升，承擔更重的使命和責任，工作崗位上也應全力以赴、發揮熱誠，並貢獻所學與所長。

嚴德發也說，當前區域局勢正在轉變，面對國際戰略新的變局，盼官兵能強化自己實力，才是強化國家安全不變的原則。他也引述日前蔡英文總統在銘傳、逢甲軍艦成軍典禮時，提出的「三不」期許表示，盼官兵別忘記守護台灣使命，別放棄追求區域穩定和平，別忘記來自境外的威脅，為強化國防安全繼續努力。

國防部表示，國軍108年1月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定，高嘉濱等8員晉任中將、李建達等18員晉任少將，人令於民國108年1月1日生效。

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