耶誕晚會嗨到說溜嘴？！林明溱宣布信義鄉長將任觀光處長

2018-12-25 09:41

〔記者謝介裕／南投報導〕耶誕節對南投縣布農原住民而言，便如同漢人的農曆春節，家家戶戶張燈結綵，尤其，24日平安夜，縣府及信義公所聯袂在地利天主教堂區辦理耶誕晚會，五彩繽紛、五顏六色的耶誕燈閃耀天際，使得整個部落好似不夜城般熱鬧，縣長林明溱在與大家同樂之際，也破例宣布將延攬2屆8年任滿的信義鄉長史強，在3月間縣府現任觀光處長王源鍾退休後，由他接任觀光處長，繼續為南投觀光打拼﹗

今日就是新科縣市長宣誓就職之日，連任成功的南投縣長林明溱，對於小內閣局處首長有無變動，可說是保密到家，唯一對外公開宣布的只有社會及勞動處長林俊梧，因健康因素提早退休，由該處副處長林志忠升任，其餘一概避談，因此，外界打趣表示，可能是耶誕氣氛太嗨，才讓林明溱一時說溜嘴，有人則說，這也展現其率性的一面。

林明溱則表示，信義鄉長史強8年來為地方帶來的觀光建設、商機及人潮，大家有目共睹，經進一步洽談，他也表達想要接任觀光處長的意願，所以並非保密破功或是說溜嘴，而是藉耶誕歡樂氣氛的機會宣布此人事案，進而與縣民共同努力推動觀光及產業，將遊客帶進來、農特產賣出去、縣民有錢賺，讓南投縣的觀光能更上一層樓。

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