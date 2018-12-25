還是柯粉？千字信訴血淚 林洲民：我的確是被逼退的

2018-12-25 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市都發局長林洲民被調職為都更中心董事長，但他表示自己因大巨蛋與公宅問題，已被市府7次明示、暗示走人，怎麼可能留任。而今（25）日更於臉書發表公開信，表示「我的確是被逼退的」，但即使如此還是柯粉，是廣義的：「扁迷，柯粉，英派」。

林洲民於臉書發表千字公開信，致所有都發局與都更中心的同仁，感謝所有人的陪伴與努力。林洲民說，自己的母親也是公務員，因此自己也堅持向她一樣做一個「非典型公務員」，將私人企業的精神帶入都發局與都更中心，「曾經，我是一個認為公部門停滯不前的建築師，但是經過這四年和各位一起打拼，我了解各位，我們，其實和和任何一位台北市民一樣，努力又拼命的讓這個城市變得更好！」

林洲民也證實，自己「的確是被逼退的」，「和我溝通的11樓同仁，必須說實話，要我離開的兩大主因是公宅執行不力，以及大巨蛋都審，我找遠雄麻煩」，而自己已經在23日與柯文哲談清楚，表示自己代表都發局1055人，對此無法接受。

林洲民表示，自己於2014年誠心進入北市府工作，如今即使被逼退，但自己「還是柯粉」，「因為，我是如假包換的台北市民，我愛台北，我愛台灣，我一直都是廣義的：『扁迷，柯粉，英派』！」、「我也是藍、綠、白、橘、紅的最大公約數，再說一次，我愛台北，我愛台灣！」

最後，林洲民也舉出柯文哲的名言，自己的台北信念就是「盡力而為、心存願景」，感謝所有人跟著他這樣的「非典型公務員」一起嗡嗡嗡，經歷白頭髮變多、血壓升高的日子，「我們在艱困的環境中，心存善念、盡力而為」。

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