2014與2018比一比！柯文哲就職演說千字剩11字

2018-12-25 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府今日上午舉行「第七屆市長、副市長、一級機關政府首長宣誓就職暨交接典禮」，僅花約15萬元，5分鐘即結束，堪稱是「超極簡風」。而對比台北市長柯文哲於2014年的就職演說，洋洋灑灑超過千字，柯文哲這次只講了11個字：「那我們就努力工作，就這樣」

四年前千字演講 柯文哲：面對權力，勿忘初衷

柯文哲於2014年的就職典禮中，發表了超過千字的演講，感謝市民朋友支持無黨籍的他成為台北市長，因此自己從當選的晚上就全力投入市政工作，擬定了「百日維新、四年躍進、五十年未來」的台北新計劃；而由於相信「開放政府、全民參與」的理念，因此透過公開遴選的方式，邀請各界優秀的人才出任局處首長，並以網路投票「i-Voting」產生勞動局長。

柯文哲強調，在他任內，台北市政府的公務員不必服務政黨、政治與市長，只需要全心全力服務台北市民。對此，清廉只是基本的要求，更要建立講實話、做實事，追求創新與效率的文化。「面對權力，柯文哲和全體市府同仁務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥、勿忘初衷。」

柯文哲也承諾：「要以黑白代替藍綠，重新建立一個可以做對的事情的公義社會」、「透過公辦都更實現社會正義」、「尊重自己的歷史，永遠想著我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代，重現台北的文化」、「親自督導食品安全委員會、規劃行動派出所，以確保市民的健康安全」、「市政府將與公民團體協力合作，照顧弱勢族群，以落實關懷分享」。

四年後「超極簡風」僅11字 柯文哲：連任不要浪費時間

在當選之後，柯文哲近日曾於臉書直播中表示，就職典禮當天要走「超極簡風」，還已經告訴妻子陳佩琪當天不用來，「給我繼續看診」，「什麼都不用，就自己交給自己哪裡還需要什麼？就中央派一個人來，跟他說個哈囉，然後說『各位上工了』這樣就結束了，5分鐘就搞定。」

如同事前預告，今日的就職典禮壓縮在5分鐘內就結束，而柯文哲致詞則說了：「那我們就努力工作，就這樣」，長達11個字，比原本預期的5個字還多。柯文哲於受訪時則表示：「連任了就不要浪費時間，就趕快去工作」，稱市府從選完到現在，過去一個月幾乎是全速前進，沒有因為選完跟上任隔一個月，「還好因為是連任所以市政沒有中斷，對整個北市發展比較好。」

至於預算部分，北市府僅編列35萬給就職典禮，但根據此次規劃，加上設置在北市府1樓中庭供民眾觀看的電視牆，總計費用僅約15萬餘元。

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