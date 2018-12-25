重罰違規豬肉遭轟「欺騙」農委會：裁罰20萬期限尚未到期

2018-12-25 09:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情延燒，立法院日前修正《動物傳染病防治條例》提高罰鍰，首次違規攜帶豬肉製品，即重罰20萬元，新罰本月14日上路。昨天時代力量立委黃國昌質疑非本國人罰款恐成呆帳，且農委會回應非本國籍8成已繳款非事實。農委會今天再說明，8成是指今年所有案件，而非新罰上路後件數，目前提高罰鍰後尚未到繳納期限。

黃國昌足昨天提出質疑，如果外國人不繳錢就離台恐成呆帳，農委會昨天回應「非本國籍者8成已繳納」。黃國昌對此表示，他收到的現況統計，卻和農委會的發言大相逕庭。

根據農委會動物檢疫組昨天寄給黃國昌的報告，旅客攜帶違規肉品來台的罰鍰繳納狀況，從12月18日至23日止，裁罰20萬元的案件共11案，已完成繳納0案；自12月至14日止，裁罰5萬元的案件共17案，已完成繳納2案。

黃國昌昨天晚間再度於臉書直批農委會在「欺騙社會」，他指出，「請問行政院，農委會放假新聞要怎麼懲罰？」，「果然是罰心酸的，米格魯知道會哭。」

農委會防檢局組長彭文興今天進一步解釋，由於裁罰以後有一個月的繳款期限，因此目前尚未繳納罰款者都還在合法期限內，遭罰20萬元者都可以在一個月內申請分期付款。另外針對繳款已8成的部分，彭文興說，是指今年全部裁罰案件已繳款者為8成。

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