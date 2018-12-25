擺脫藍綠 時力高雄新科議員：譴責韓國瑜的用人標準

2018-12-25 09:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市當選議員今天宣誓就職，兩位時代力量新科市議員黃捷、林于凱於就職前，在議會門口召開記者會，提出四項訴求，強調要擺脫藍綠，譴責韓國瑜的用人標準，並要求市府成立慶富案調查小組。

兩位新科議員強調，選民這次願意相信他們，就是因為期待看見改變，希望有透明的市政運作，更期待高雄能改變政治結構，年輕、沒包袱的新政治勢力，更能夠做到別人不敢做的改革，他們誓言打造高雄新政治。

兩人也對高雄新府會提出四項訴求：

一、要求市府立即成立慶富案調查小組，打擊不公弊案，徹查弊案不分藍綠，兩人呼籲韓國瑜不可護短，應回應質疑、說明曾任高雄市長的中國國民黨現任黨主席吳敦義與慶富案究竟有何綿密關係？以及陳慶男、陳偉志父子究竟捐給中國國民黨多少公開的政治獻金和私下的密帳往來。

二、議長、副議長投林于凱、黃捷，擺脫藍綠，不涉入地方派系之爭。兩人認為，時代力量超越藍綠、真正站在市民立場做監督，承諾推動議長中立化，以及取消議長、副議長特別款，拒絕議長特權、避免濫用市民公帑。

三、韓國瑜小內閣人選爭議重重，要求市府選出真正的「清廉、專業、熱情」人才。從原委會主委人選林國權涉吸金4千萬、海洋局長人選朱挺玗曾涉及買票賄選，到水利局長李戎威任桃園縣水務局長任內，放任副局長邱峯旭接受廠商招待喝花酒、洩漏採購評審委員名單，教育局長吳榕峯曾因違法兼職受到彈劾、記申誡，韓國瑜小內閣人事爭議頻傳。

兩人批評，韓國瑜選前開出「清廉、專業、熱情」三大基本條件，選後不斷打臉自己，教育局長要「給牧師看過」，找到的各局處人選還涉及收賄、兼職、甚至吸金、買票。「請問韓國瑜要的清廉、專業、熱情在哪裡？」嚴正譴責韓國瑜的用人，並呼籲找到真正「清廉、專業、熱情」的人才，給市民一個交代。

四、議會透明化，從自身做起。黃捷表示，針對議會透明，將推動以下主張： 委員會公開直播，錄影建檔，公開會議紀錄；公開出國考察報告；每會期向人民做施政報告； 建議款透明化，用在哪裡、效果在哪看得到！

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