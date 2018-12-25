南島舞集打頭陣 第三屆高雄市長就職典禮上午登場

2018-12-25 08:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕鰲躍龍翔、南方崛起，第三屆高雄市長、副市長及首長宣誓就職交接典禮今上午在愛河畔準時登場，由南島舞集演出「祖之祈福、舞耀大地」揭開序幕，新任高雄市長韓國瑜與牽手李佳芬，上午8點半從棧貳庫搭愛之船、準備到典禮會場，將在監誓人與現場來賓，民眾見證下，宣誓就職高雄市長。

交接典禮由行政院院政務委員鄧振中擔任監交人，由卸任高市代理市長許立明、將高雄市政府印信交給韓國瑜，韓國瑜並將在現場批示第一份公文，與新市府團隊合影留念。

開場節目由南島舞集擔綱，演出「祖之祈福、舞耀大地」，為典禮揭開序幕，以歡樂歌謠與舞蹈，感謝祖先與大地賜與一切，象徵祖先傳承與祝福，高市交響樂團也現場演奏咱尚愛的所在、流水年華、快樂的出航、原鄉人等曲目。

就職酒會「高雄ㄟ讚風味小吃宴」設宴於高雄國賓飯店，嚴選在地食材烹煮佳餚款待佳賓，以在地美食拚經濟打頭陣，會場也結合高雄蔬果農作，包括燕巢芭樂象徵健康快樂、大樹鳳梨祝福高雄好運旺旺來等。

現場還規劃有愛河市集嘉年華、街頭藝人、文化團體等展演活動，吸引許多市民場見證餐與。

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