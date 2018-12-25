府院錯愕！葉俊榮突然宣布同意管中閔出任台大校長

2018-12-25 08:49

葉宣布一小時前 才以簡訊告知賴揆

〔記者林曉雲、吳柏軒、陳鈺馥、蘇永耀／台北報導〕大轉彎！教育部先前一直認定台大校長遴選有瑕疵、要求台大重啟遴選，教育部長葉俊榮上任後原也要求補正瑕疵，遭台大拒絕並提訴願；但葉俊榮昨卻突然召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，並要求台大3個月內針對遴選瑕疵問題交檢討報告給教育部，管何時上任則由台大決定。

賴要求審慎思考 葉仍「執意逕辦」

據指出，葉俊榮下午3點開記者會做此宣布，只提早一小時以簡訊告知行政院長賴清德，立法院委員會民進黨立委更全不知情；反而國民黨立委自曝前一天就接獲葉告知要做出「重大決定」，引發民進黨團砲聲隆隆。行政院秘書長卓榮泰更發文痛批，行政院長賴清德收到葉俊榮簡訊後，有要求「審慎思考」，但葉仍「執意逕辦」，棄行政倫理於不顧，必須追究責任。

總統府則表示，昨午後賴揆有向總統報告接獲教育部告知，希望教部審慎思考，也應向社會說明。對此，府院立場一致，蔡總統也非常錯愕。

台大校長遴選委員會一月選出管中閔為當選人，但因管未揭露台灣大兼職、台灣大副董遴委未利益迴避等，教育部四月認定有適法疑慮，對其他候選人造成不公，決定全案退回，要求台大重啟遴選。監察院後續也認定台大遴選有重大瑕疵。

葉俊榮昨先花40分鐘痛罵台大遴委會，只發聲明不開會，連教育部政次提案要求開會亦不理，但話鋒一轉卻指，台大是旗艦大學，教育部不能再坐視僵局，程序瑕疵問題就以大學自治來處理，在衡量學生利益及高教發展，加上社會紛擾，勉予同意管任台大校長。

教育部先前要求台大重選原因並未消失，大轉彎是否放棄監督？台大學生會和不少教授質疑遴選，不具程序正當性的管會否成跛腳校長？葉俊榮對此則均未回應。

他僅表示，自己是台大教授借調任官，深知台大的美麗與哀愁，但怎能一面喊大學自治，又期待教育部解決僵局？他也強調，大學要自治，就要有能力自理，台大也要承擔未來司法訴訟結果，教育部則尊重司法。

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