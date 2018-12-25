「兩岸事務是中央職權」陸委會駁斥韓要中央跟地方走...

2018-12-25 07:23

地方從事兩岸交流 應依循法令

〔記者呂伊萱、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天就職。中國官媒《環球時報》昨特別刊登其17日專訪韓國瑜的內容，韓在專訪中高調指出，未來民進黨在兩岸政策上「中央要跟著地方走」。陸委會昨回應強調，兩岸關係發展及政策方向是中央職權，地方政府應依循法令、在法定權責內推動業務，「才能掌握分寸」，維護國家主權尊嚴與民眾福祉；中央地方合作，才能同時促進經濟並維護國安。

《環時》在專訪時提問，如果蔡英文刻意阻撓中國遊客到高雄，韓會如何排除障礙？韓信心滿滿地表示，「只要沒有圍牆就沒有障礙」，只要無視障礙，就能夠突破一切卡關。

《環時》記者接著說，韓對於自己「貨出去、人進來」的政策相當有信心，對於「高雄地方帶動民進黨中央的兩岸政策是否也有信心？」韓此時竟然回答說，未來兩岸關係政策發展方向是「民進黨中央跟著地方走的」；他獲得高雄90萬民意的最新授權，「投票支持我的民眾必然支持我的行為及政策，這已經沒有『中央與地方』的分別」。報導稱，韓能「帶著蔡政府的政策，順著民意指向發展」。

韓澄清：國家政策 不可能干涉

至於高雄會否也發展雙城論壇？韓國瑜說，他不僅想與中國交流，還認為有絕對必要，目標則是「同每一個中國地級市（指第二級地方行政區）交流」。

對此，陸委會嚴詞回應，兩岸關係發展及政策方向是「中央職權」，地方政府從事兩岸交流，應依循兩岸條例及相關法令的規範「才能掌握分寸」。兩岸交流中舉凡涉及公權力事項，應由中央政府及其授權來處理，才能「真正維護國家主權尊嚴及民眾權益福祉」。

韓否認環時專訪：是被媒體堵到

對於上述引發爭議的發言，韓國瑜透過新聞局長王淺秋澄清，當天並無專訪、而是被媒體堵到，對於幾個問題做出簡單回應；韓的重點是在經濟面，特別是觀光與商業層面，盼中央在法令等部分能與地方一起努力、跟上地方需求與腳步；至於中央的國家政策，地方政府不可能干涉，希望外界不要誤會。

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