王惠美小內閣爆黑馬 他回到起點接縣府第1大處

2018-12-25 06:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕新科彰化縣長王惠美今天將就職，其小內閣名單，繼國民黨主席吳敦義替她公佈副縣長人選後，一向被稱為縣府第1大處的民政處長人選將由前縣府新聞處副處長、員林市公所主秘賴致富接任。

50歲的賴致富是彰化縣大村鄉人，高考考上公務員，曾在新北市板橋區服務過，之後返鄉服務，調任縣府民政處自治行科科員，當時前鹿港鎮公所主秘孔秉杰（王惠美當鹿港鎮長期間） 、目前在立法院服務，擔任自治行政科長，兩人一起在縣府共事過。

之後，賴致富轉任新聞處發佈科長、行政科長、專員、新聞處副處長，於前縣長卓伯源第2任任期被調任花壇戶政事務所主任，因處事圓融、工作認真，獲得最高票當選縣議員的前員林市長張錦昆賞識，延攬進入員林公所擔任主秘。

外界認為賴致富自民政起家，民政處與縣議員互動密切，王惠美延攬熟悉民政業務的專業人才進入小內閣，對日後縣府與議會互動，絕對會有相輔相成的加分效果。

「用對人，對府會和諧具正面效應。」1名不願具名的縣府人員指出，做事非常有原則又有主見的王惠美，人和相對弱，能用處事懂得兼顧情理法的人才，可彌補其行事強勢的特質。

王惠美小內閣變動不大，多數局處長都留任觀察試用，曝光人選除了南投縣黨部主委洪榮章回鄉接任副縣長之外，文化局長為縣府前教育處副處長張雀芬，張雀芬也是從文化局科員做起，社會處長則為前社會處副處長王蘭心，曝光人選各有其專業領域的背景。

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