專訪》看兩岸 韓國瑜盼淡化政治 為高雄激盪商業機會

2018-12-25 00:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天上任的高雄市長韓國瑜接受本報專訪，對於兩岸與九二共識提出說法，他認為，兩岸交流不是一直去刺痛對方，應該是找尋彼此最大公約數、找尋高雄的最大利益，他知道有些事萬變不離政治，擔任市長後實際治理過程，會設法淡化政治，從中激盪出商業機會。

韓國瑜說，他清楚有些事離不開政治，正因為會面臨這個問題，所以實際治理市政過程中，會設法把政治淡化，試著在中間能激盪出一些商業機會。

他認為這中間需要謹慎運作，怎麼去把持這條大船方向，這裡面很奧妙，有時候不能言盡，有時又不能不言，在不言與言盡間，市政府要掌握非常好

傳聞韓國瑜多年前曾在某場合上，當著中共官員面前介紹中華國民總統馬英九？韓國瑜嘗試回想，但不確定在哪裡說過類似話語？他反問如果去中國大陸參訪時，刻意一直不停的去戳那個籠子、目的何在？就像中國大陸官員到台灣，若一直講中華人民共和國，目的何在？

他認為，講這些話時一定要看場合、還要看個人感受，因為雙方是在認同九二共識的軸線下，能夠順利交往，而不是訂個九二共識後，一直去戳對方、一直去刺痛對方，這真的沒有必要。

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