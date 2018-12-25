專訪》「可以不愛我」韓國瑜向小英喊話：但對高雄承諾別跳票

2018-12-25 00:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜昨表示，總統蔡英文可以不愛他、不喜歡他，但是該給高雄的經費，選前承諾給高雄的建設，應該要繼續執行，這是站在高雄市民立場，應該不算很過分。

選後，總統蔡英文在11月26日下午主動致電韓國瑜表達祝福，韓國瑜當晚透過臉書直播證實接到小英來電，描述剛接到電話時嚇一跳，他轉述蔡總統恭喜他順利當選，還說他打選戰很「精彩」，並期待中央跟高雄、未來很多地方需相互配合。

韓國瑜回應小英，讓總統打來有點不好意思，但他保證，只要對高雄市民有幫助，為高雄著想的事情，他沒理由拒絕、一定配合。

韓國瑜透露，當時小英除表達未來中央和地方需合作，並指出後續會透過幕僚安排時間，進一步見面來交換意見。

對於跟小英見面時，可能會觸及議題，韓國瑜昨指出，他覺得在國家發展方針的路線雖未必相同，但是對於高雄市建設，希望總統、行政院長跟高雄市政府是一致的，就是建設不分藍綠。

他提醒，總統蔡英文、行政院長賴清德，選舉期間來高雄市輔選陳其邁時，曾經承諾過很多條件，希望不要跳票，雖然韓國瑜當市長，但中央同意承諾的補助，拜託能繼續執行，他是站在高雄市民立場說這些，應該不算很過分。

韓國瑜強調，蔡英文可以不愛我、不喜歡我，都沒關係，但是該給高雄的經費，拜託一定要兌現。

至於會不會與台北市長柯文哲碰面，韓國瑜表示非常歡迎，但目前為止還沒聯絡，他也熱情歡迎所有縣市首長來高雄走走。

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