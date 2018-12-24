韓國瑜：高雄先要吃得起「滷肉飯」再想發大財

2018-12-24 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市市長韓國瑜即將在明天就任高雄市長，他在今晚接受東森的政論節目《關鍵時刻》的主持人劉寶傑與來賓朱學恒專訪，在節目上暢談未來高雄的經濟政策；韓國瑜指出，目前已經有不少外國的商業機會與高雄接觸，並且也在與馬來西亞與新加坡洽談商業合作。

韓國瑜在接受《關鍵時刻》主持人劉寶傑專訪時指出，很多外國人已經看到高雄市的未來，過去已經有來自菲律賓、以色列的相關人士前來洽談，而德國、法國的大使也想來高雄參訪，甚至澳洲也有跟高雄接觸的想法；韓國瑜表示，新加坡已準備與高雄簽署3年的農產品外銷合約，目前已派一名市議員過去先行接洽，馬來西亞也想跟高雄簽訂2項MOU合作備忘錄，也已請市議員黃紹庭過去洽談；而兩國都希望最後是由韓國瑜本人過去簽約。

關於高雄本地經濟的問題，韓國瑜表示，目前高雄的負債要還，但是建設也要兼顧，也要讓市民在生活上對經濟改善有感；他舉例，目前高雄的產業可以分為蛋白區跟蛋黃區，但現在蛋白區經濟很差，雖然光靠蛋白區無法讓高雄發大財，但也不能不管蛋白區；所以目前必須要先讓蛋白區的東西能賣得出去，讓蛋白區的這些農村、漁村、小攤商、物流、餐飲、零售、批發與自由的個體這幾十萬的就業人口，至少能吃得起「滷肉飯」；而真正能讓高雄發大財的「滿漢全席」，是蛋黃區的高科技、石化、重工與造船等產業，不過目前的首要目標，是必須先讓蛋白區先起來，接著再兼顧但黃區的產業。

至於觀光業，韓國瑜指出，目前想要達成南進南出，或是北進南出，光靠現有的小港機場負載量絕對不夠，甚至連大型飛機都無法停靠，而很多重要航線也沒有與高雄直航；韓國瑜認為，現在可以擴大郵輪靠岸的規模，利用豪華郵輪引進大量的外籍遊客，另外也要避免一條龍現象發生，盡量鼓勵自由行；而長期來看，未來可以爭取與屏東合作，共同建造一個新的大型國際機場。

最後也問及是否幫助台南與屏東，但韓國瑜指出，目前高雄已經自顧不暇，暫時無法幫助台南與屏東；但韓國瑜也表示，「我在選前已經承認92共識，屏東與台南的首長可能也要做出一些表態」，否則未來高雄的民眾笑哈哈，但你們那邊苦哈哈，「這是很嚴重的。」

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