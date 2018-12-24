葉俊榮聘管中閔 台大研協嘆教部立場反覆、4大問題未解

2018-12-24 23:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮以「勉予同意」4字讓管中閔上任為台灣大學校長，台大研究生協會今晚也發布聲明，遺憾教育部決策反覆，並殘留校長遴委會制度不完善、草率處理兼職問題、校務治理品質低落、法律見解前後不一等4大問題無解。

台大研協指出，台大校長遴選案爭議延宕至今，台大無正式校長已500多日，如今教部決定聘任管中閔，質疑教部立場反覆，並對事件產生的校內外紛爭感到遺憾，盼未來務實思考如何防範，唯有如此台大跟社會才能進步。

研協聲明更點出，在500多日的爭議案中，如同照妖鏡，讓教育部主管法規，以及台大制度及運作等，暴露4大問題，一是遴委會制度不完善且消極，二是草率處理台大教師兼職問題，三是校務治理品質低落，四是教育部法律見解前後不一等，認為這4大問題不會因一紙聘任管的公文就自動解決。

研協呼籲，不要用「公文發出去，校長進得來，大家新年恭喜發大財」的態度看待問題，不解決與改進，將來各類耗損社會成本的爭議仍會再度發生，呼籲應該積極解決，如檢討大學校長遴委會組成，解釋大學法第9條的法律見解，更要台大校方誠實面對被監察院糾正的兼職規定問題等。

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