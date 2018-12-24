原來「丁丁是個人才」 金門縣長楊鎮浯首波人事出爐

2018-12-24 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕準金門縣長楊鎮浯今天透過網路直播公布縣府新團隊名單，其中縣文化局長由自來水廠長許正芳出任、縣府觀光處長從民間找來火鍋店老闆丁健剛，較令外界眼睛一亮的是，長期參與教師組織運作的羅德水出任教育處長。

楊鎮浯說，心中有屬意的副手人選，但可能金門太小、太遠，對方還在考慮中，會再積極徵詢。

楊鎮浯表示，此次用人秉持「尊重專業、回歸體制」原則；縣府有許多人才出現斷層，這只是第一波人事，未來會陸續拔擢科長級以上幹部挑大梁。

縣府內外共計18局處，此次公布的名單包括縣府秘書長張忠民（1月16日上任）、金酒公司董事長李增財、自來水廠廠長張武達及縣長辦公室主任陳志斌，

9位局處一級主管有工務處長許鴻志、民政處長陳世保、觀光處長丁健剛、教育處長羅德水、社會處長董燊、地政局長葉媚媚、環保局長楊建立、文化局長許正芳、財政處長孫國智。

網路鄉民反映，縣文化局長從縣自來水廠長調任「太跳tone」，楊鎮浯稱讚許正芳「人文素養很高」、「只要把他的熱情挑起來」；楊鎮浯強調，文化本來就是需要跨領域去碰撞的，文化絕對不是只有藝文。

針對外界對丁健剛接任攸關金門重大發展的縣府觀光處長一職，楊鎮浯表示，37歲的丁健剛是實踐大學建築設計學系畢業，除了經營火鍋店，也是玩轉金門公司負責人，同時是建設處青創平台講師。

楊鎮浯說，丁健剛開發兩岸第一個金門主題式旅遊微信公眾號平台「玩轉金門島」，串聯民宿購物租車業者，引領金門自由行潮流，具備金廈旅遊市場行銷經驗與7年級生的創意和熱情。

有人第一時間看到網路直播，對丁健剛的出任評價不一，看到楊鎮浯的說明，才有人不禁表示，原來「丁丁是個人才」。

47歲的新任縣府教育處長羅德水是小金門人，長期參與教師組織運作，擔任全國教師會政策部主任、文宣部主任，全國教師工會總聯合會政策部主任、國會聯絡人等職，常發表教育相關言論，熟稔教育政策，關心師生權益，被認為是此波最令人期待的派任人選。

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