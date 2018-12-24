善款委員會遭質疑 張善政諷刺：感謝蔡碧仲「幫忙」

2018-12-24 23:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0206震災捐款高達27億元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，由於台南、高雄都是每月公布，曾二度提案要求每個月公布及慰問金明細，但第一次遭善款委員會召集人張善政否決，第二次沒有直接否決，卻遭到緩議，將延遲到新任縣長交接後再公布；張善政今晚在臉書上開「酸」蔡碧仲說，感謝通過代理縣長蔡碧仲嚴苛的檢驗，某種程度上，應該等於是幫善款委員會洗清外界的疑慮。

張善政在臉書上說，蔡碧仲上任之初，就對外釋放訊息要好好查花蓮震災善款委員會的「不法問題」。上任後，也的確翻箱倒櫃查閱不少資料，蔡代縣長就要卸任，想必調查善款委員會不法的作業也要告一段落了。

張善政提出三點回應，首先，縣府作業人員之前的確曾有用善款宴請協助救災人員的想法，而預備在委員會提案，但是會議前他看到議程資料，覺得如此使用善款有所不妥，他詢問當時的縣長傅崐萁，得知人在國外、也不知有此提案，兩人都覺得不該運用善款在吃飯上，因此將議案由議程上刪除，所以善款會議沒有討論，根本談不上用到善款。

其次，張善政說，使用善款當作救災警消人員的慰勞金，因為這樣的用途不是直接用於災民身上，所以必須由捐款人指明款項可以這樣運用，否則善款委員會不予處理。而且捐款人「指定用途」的錢，善款委員會其實沒有置喙餘地，因此是採事後報備制。至於捐款人指定用途的聲明是捐款時、還是捐款後體會實際需求而簽署，不是委員會要過問的。

最後，關於蔡碧仲提到地檢署調查，目前張善政沒有收到檢方想要瞭解善款運用的要求，其實善款委員會會議記錄、帳目在網路上都有公告，相信檢方可以直接審閱瞭解。張善政認為，經過這陣子蔡碧仲對善款運用的嚴苛火候檢驗後，交出今天媒體這樣報導的畢業代表作，是不是某種程度上是幫善款委員會洗清外界疑慮了呢？！

張善政說，公布的內容和細節，都是比照高雄氣爆、台南震災的格式，蔡碧仲希望更細一點，至於要細到什麼程度，他認為蔡碧仲沒有交代清楚，他有提出三點質疑，像是高雄、台南的細目是不是也要比照？而公布這麼細，若連災民的資料都可以被比對出來，災民的感受是不是要去考慮。

蔡碧仲今天上午召開畢業記者會說，善款的爭議鬧得沸沸揚揚，善款是否被拿來支付感恩餐會、發慰勞金？善款流向和明細，是民眾最想知道的，他擔任代理縣長後就希望可以按月公布，讓資料公開透明以昭公信，但礙於規定，須經善款委員會同意才可公布；幕僚作業早就做好了、資料都備妥，就等委員會決議通過就能公布，他覺得擔任過行政院長的張善政不應該擱置，也不能不做結論。

而前縣長傅崐萁4月底大張旗鼓舉辦的300桌感恩餐會，邀請救難有功人員用餐，蔡碧仲查出當時行政暨研考處打算使用善款但遭到打回票，因此餐會改動用公款，把餐會拆成「三筆標案」，合計支出了354萬元，其中還挪用消防局的「緊急救護」科目經費。

蔡碧仲說，傅任內縣府還編列感謝狀70萬元、救援補助慰勞金910萬元，共980萬元善款預算，要發慰勞金給各縣市的救難單位，使用善款中「指定用途」項目來支應，最後核銷發給全台各縣市38個、14個消防局和救難協會的救援補助慰勞金共815萬元。

花蓮地檢署指出，關於救援補助慰勞金的資金來源，及來源妥適性，地檢署的確有立案查證當中，但無法說明偵查內容。

今年2月6日花蓮發生大地震，死傷慘重，來自各界高達27億元的捐款，由前行政院長張善政擔任召集人的「善款委員會」監督管理，依據6月份的公告還剩將近16.9億元。善款委員會4月23日在第4次會議中決議，依公益勸募條例規定，改為每半年公告一次，時間訂為6月和12月，最近一次公告是6月29日，蔡碧仲上任後二度要求善款委員會按月公布細目遭婉拒。

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