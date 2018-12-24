卓榮泰批不顧行政倫理 綠委要求葉俊榮下台

2018-12-24 23:28

〔中央社〕教育部今天突然宣布同意管中閔接任台大校長，行政院秘書長卓榮泰晚間表示，賴揆「幾乎同步」被以簡訊通知時，要求教育部長葉俊榮審慎思考，但葉仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧。也有多位立委臉書發文，要求葉俊榮下台。

卓榮泰接受中央社記者訪問時表示，是否發聘任管中閔當台大校長是教育部的職權，但教育部也應尊重行政院，在行政院長賴清德請葉俊榮「審慎思考」後，應該再將考慮結果告知賴清德，而非逕行發布。

卓榮泰說，他在12月11日已發函各部會，明年開始的新政策、新措施皆要審慎評估各項因素，確認實施前須先報行政院核定，雖然是要求「明年開始」，但他無法理解教育部急著在今天做決定的原因。依照訴願進度，管案訴願結果可能在1月就會出爐，屆時教育部再依訴願結果判斷處理才有公信力。

卓榮泰強調，他一定會去查明此案事實，如果牽涉行政或政治責任，必須予以追究。

教育部長葉俊榮今天下午宣布同意管中閔擔任台大校長，後續效應在綠營發酵，包括民進黨立委王定宇、羅致政、陳明文等人都認為，葉俊榮應下台；時代力量立委徐永明也說，葉俊榮事前只以簡訊通知行政院長賴清德，宛如脫韁野馬。

民進黨立委羅致政在臉書發文表示，對於葉俊榮的決定，「我完全無法接受」，葉俊榮更要為此錯誤的決定下台負責；民進黨立委陳明文也說，針對葉俊榮處理管中閔案，「已經不適格，應該辭職下台」。

民進黨立委王定宇表示，葉俊榮的決定和決策的方式，不但不理會賴清德反對，還先向國民黨立委報告，「讓人反胃」，如果葉俊榮叫做「執政」，那他就是「在野」，「葉俊榮，下台吧！」

民進黨立委吳思瑤說，放行校長，也放水了制度，放行後再請台大在3個月內提出檢討報告，「爺兒們會理你嗎？葉部長何以如此的又傻又天真？」身為執政黨教育及文化委員會立委，看記者會才知道這樣的決定，實在非常遺憾，「這樣的執政，比在野還不如！」

時代力量立委徐永明則說，管中閔是否能擔任台大校長，是重大爭議事件，葉俊榮事前竟以簡訊通知賴清德，宛如脫韁野馬；賴清德在敗選後既沒立即總辭，也不改組內閣，導致行政團隊分崩離析，已進退失據，「不如先讓葉俊榮下台，為此失控負責」。

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