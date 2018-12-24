韓國瑜就職典禮 被爆總經費逾300萬元？

2018-12-24 23:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜就職典禮，遭爆料花費不只98萬元，各局處動支費用總額可能逾300萬元？準高市新聞局長王淺秋表示，除市府招標舞台等費用98萬元，的確不清楚其他局處花費情況，而花費最多的餐飲、伴手禮等，都是韓國瑜辦公室自掏腰包。

準新聞局長：的確不知各局處花費

王淺秋強調，就職典禮規劃初衷是希望行銷高雄觀光、特產、美食等，宣傳效果無價，盼各界不要被模糊焦點。

準高雄市長韓國瑜25日將正式就職，由於在愛河畔戶外舉辦，包括搭建舞台、音響等費用動支市府業務費約98萬元。

韓國瑜就職典禮被爆料，指除行政暨國際處98萬元為舞台搭建，還有數個局處配合費用，總計超過200萬元，總經費可能達300萬元？

餐飲及伴手禮 韓陣營自掏腰包

王淺秋說明，開籌備會議時，各局處確曾提及可以年度預算的內部資源配合，但除了舞台等硬體費用98萬元，真的不知各局處花多少費用，也沒被通知，但包括表演歌曲授權費、餐飲及伴手禮等相關費用，都是韓國瑜陣營自掏腰包，沒多花一毛公帑，上述費用絕對高於市府預算98萬。

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