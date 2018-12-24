秦良丰加油！ 傘兵復健已可站立10餘秒

2018-12-24 22:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍特戰指揮部上兵秦良丰因跳傘事故受傷，在三軍總醫院醫療團隊全力協助下，秦恢復進度良好。軍方官媒「軍聞社」稍早發布訊息指出，國防部長嚴德發今日到三總探視秦良丰，秦不僅身體復原大有進展，還可在助行器輔助下短暫站立10餘秒。嚴德發表示，盼秦別操之過急，循序漸進復健，確保身體狀況越來越好，待完全康復後再回到特戰行列。

「軍聞社」報導指出，嚴德發今日晚間專程前往三總聽取院方報告，嘉勉醫療團隊積極協助秦良丰醫療的用心與成果，並親自至病房探慰秦良丰，詢問復健情形，贈送他和家屬禮盒，代表全體國軍官兵送上最溫暖的祝福。

軍聞社報導指出，對於嚴德發在平安夜的探訪，秦良丰及其家人都相當驚喜，且在寒暄過程中，秦良丰特別向嚴德發展現他個人積極復健的成果，在助行器的輔助下，已可短暫站立10餘秒。

嚴德發對此感到相當欣慰，並強調良丰的「勇猛驃悍」特戰精神與毅力，已經為國軍樹立典範，特別與他合影，為他比「讚」加油打氣。他也叮嚀秦良丰，除了繼續保持信心，也要提醒自己勿操之過急，應循序漸進地復健，確保身體狀況能愈來愈好，待完全康復後，再回到特戰行列，與國軍同袍們一同努力奮鬥，捍衛國家安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/