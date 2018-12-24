陳學聖臉書直播 大談鄭文燦未來十大功課

2018-12-24 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕九合一大選落幕滿1個月，角逐桃園市長失利的國民黨立委陳學聖24日於官方臉書上直播，除了再次感謝所有桃園市民在選舉期間給他的鼓勵和指教，也對對手鄭文燦25日就職第二任的十大功課，內容以建設發展、交通改善和生態保護為主。

陳學聖在臉書直播上提出鄭文燦未來執政的十大功課，包括鐵路地下化、機場捷運延伸線、捷運綠線、捷運棕線、航空城、藻礁守護、中豐北交流道、八德交流道、龍潭高原交流道、大園空中斷橋，強調這十項議題都是他於選舉間所提出桃園需改善之處，如今他會繼續和即將上任的議員和桃園鄉親，發揮監督力量讓桃園市的發展走在正確且符合民意的方向上。

陳學聖表示，桃園升格為直轄市，但是重大建設的發展和交通網絡的改善卻沒有一起升格。鐵路地下化、機場捷運延伸線、捷運綠線和棕線，從拆遷戶、環評、賠償等，將讓軌道建設面臨重大的挑戰，此外交流道工程的進度也必須趕上桃園市人口成長的數度；桃園航空城是可以成為亞太地區未來最重要的航運樞紐，但目前土地徵收的問題一直是桃園市政府不肯面對和說明清楚的部分。

在生態永續的議題上，他在升格前的縣府文化局長任內就開始重視沿海生態及自然景觀的維護也不遺餘力，不容許任何破壞，在觀塘藻礁議題上，與桃園鄉親和環團人士致力守護。桃園已是全台電廠密度最高的城市，期盼鄭文燦對於生態永存可以有更多重視。

陳學聖說，他的信念就是「堅持到底，永不放棄」，選擇參選桃園市長是為了感恩桃園鄉親給予他從政生涯以來最快樂的時光和支持，所有鄉親朋友都是他生命中的貴人。選舉是一時的，但桃園市的發展必續大步向前邁進，除了再次恭喜鄭文燦，未來對於這十項課題也會定期追蹤。

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