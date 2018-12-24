意有所指？朱立倫平安夜許願：全台灣平安、更有未來

2018-12-24 22:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北平安夜活動今（24）晚間在市民廣場登場，是朱立倫最後一次以新北市長身分出席的市政行程，他感性地說，這是他八年市長最後一天、最後一個行程，跟大家歡度平安夜；平安是大家共同的期待，希望不只在新北，未來能夠照耀全台灣，讓每一個國民都能平安、更有未來。

「新北平安夜」是新北歡樂耶誕城系列活動的壓軸，朱立倫與準市長侯友宜一起出席晚間的活動，新店行道會牧師張茂松在引言致詞時，多次意有所指對朱立倫更上一層樓的期待，還說希望以後見面可以改口。朱立倫微笑轉頭看他，還舉起左手握拳，作勢加油狀，台下也響起一片歡呼。

朱立倫說，八年前，沒有聽過新北有耶誕節慶典，透過全體市民的努力，打造了一座歡樂耶誕城，帶給所有朋友歡樂希望，也是新北市的驕傲，在任內最後一個行程能跟所有人一起歡度平安夜，平安是大家共同的期待，讓我們平安幸福，不只在新北，未來能夠照耀全台灣，讓每一個國民都能平安、有希望、更幸福、更有愛、更有未來。

侯友宜接著致詞時表示，在朱立倫的帶領下，市民廣場的耶誕樹從一顆名不見經傳的竹筍變成全世界看得見的最美麗的歡樂耶誕城；過去十個月失業，但很高興能再來參加平安夜，也在上帝的祝福下，明天有了新工作。

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