專訪》韓國瑜：摩天輪、賽馬場不打算花一毛錢

2018-12-25 00:12

記者葛祐豪／專訪

高雄市長韓國瑜今天上任，昨天接受本報專訪，暢談市政與兩岸議題，以下為市政議題的完整稿。

問：市長找小內閣人選的過程不太順利，頻頻引發爭議，是否感受到民意、輿論的壓力？導致後來更換人選？

答：現在國民黨15個縣市長，最困難的就是我，侯友宜幹過7年副市長、盧秀燕幹過20年立委，徐旭昌等人是連任，也就是他們都有既有班底，可以去蕪存菁。

我是空降過來，人事地物本來就單薄，加上國民黨在高雄縣在野近33年、高雄市20年，藍軍的人才在高雄本來就已經辛苦，這是「雙層薄弱，個人也薄弱、藍軍也薄弱」，找起來本來就很辛苦。

對於兩位局處長的風風雨雨，我當初的想法是朱挺玗10年前摔過跤，本來認為年輕人願意好好做，給她一個機會，運用她的熱情，結果風風雨雨這麼多，造成當事人卻步。

林國權也是，他是市黨部副主委，不是我發布的，又兼原住民工作會的會長，這是很理所當然的，只是我們忘了做一個動作「去估狗」，問了也以為他的官司結束了。

我沒想到這兩個人會造成軒然大波，當然我也在學習跟成長。外界對高雄市非常嚴格，這也是情理之中，未來一定對高雄市點點滴滴都用放大鏡來看。

問：市長任命的局處首長，不少人是政治新手，上任後恐會有磨合期，是否可能導致施政上，與民眾的期待有落差？

高雄新市長：操守跟熱情比專業重要

答：一定會有，但不能因為你「怕掉芝麻，而不吃燒餅」，你可以用既有的升上來，但他不見得有創新能力，可以很四平八穩；你也可以用新的衝擊力，可能造成磨合，但帶來無窮無盡的生機。

操守跟熱情，比專業重要，操守好、夠熱情，什麼問題都能解決；專業能力強，但不做不錯，還不如不用這種官，因為已經沒有熱情了。

問：市長陸續提出的愛情摩天輪、旗津特區、賽馬場等諸多建設，勢必要舉債，經費從哪裡來？評估哪一個最可能先有成績？

答：市政府一毛不出，為什麼？我被攻擊時，外界沒有聽我全貌，為什麼我要花錢？愛情產業鏈不能BOT嗎？賽馬不能BOT嗎？旗津特區不能找大型企業來開發嗎？包括徵收土地，土地大部分都是公家的，市政府要怎麼花錢？

包括我提出的醫療觀光，我從頭到尾沒有說市政府要花一毛錢，包括太平島開挖石油，我有說市政府要花錢嗎？厲害的建設，並不是金山銀山去發展，最厲害的高手是缺金山缺銀山，一樣能發展。

假設是賽馬來說，香港馬會有幾百年經驗提供給我們，包括建硬軟體，假設讓你佔股二十至三十%；中油是地主，假設佔股多少；高雄市政府做莊，佔股多少，這樣為什麼要花錢？

我所有這些建設都是一毛不花，是用創意跟點子，愛情產業鏈來說，舊金山碼頭一號二十九號碼頭全部BOT，你是搞婚紗的，這段路給你，自己開發經營，但是你要在我的總體架構下，搞珠寶也是。花大錢做小事，是愚蠢的政府，不花錢能作大事，才是聰明的人。

產業發展一毛不花 人流多 就抽城市稅

問：那麼市政府準備在哪裡領域花錢？

答：雙語教育明年開始要花一點小錢，後年、大後年會花比較大的錢，一個老師負責兩到三個學校，老師可能要自己騎著摩托車，我們會補助交通經費。

產業的發展，市政府一毛不花，醫療觀光為什麼要花錢？我就把旅行社找來，跟醫院結合，新的衛生局長先推這幾個項目，由旅行社去賣，賣完後旅行社賺多少錢，醫院賺多少錢，結餘剩下多少，市政府不賺錢也沒關係，但帶動人潮，人流一多，我就抽城市稅。

問：市府要抽城市稅？這是蠻新的概念，是類似日本做法？

答：當然，你以為我禿頭禿假的，我有很多賺錢手段，不花錢還要賺錢，還要做事，這才是未來高雄市最大挑戰。

問：韓市長選前說要拚經濟，上任後，估計多久會拿出一些讓市民有感的成績？

答：我們跟新加坡、馬來西亞簽訂農業訂單，都是立刻有感，但是無法支撐高雄的需求，未來整個城市最大生命力，還是在於產業升級，大型企業才是高雄最主要的生命力。

要吃滿漢全席，要寄望這些大企業；要吃清粥小菜稀飯、滷肉飯，就我講的東西賣的出去、人進得來，但這吃不了大魚大肉。

石化、鋼鐵、金屬、電子以及軟體設計，這些才是高雄吃滿漢全席的最重要產業，但現在我們窮太久了，尤其批發零售物流餐飲及相關服務業，這幾十萬人口，窮困太久了，要趕快改善他們的生活，東西賣的出去、人進得來就是指這個。

問：提到產業轉型，高雄市是重工業重鎮，前市長陳菊12年來致力於把重工業轉型為數位、文創等產業，市長有這方面規劃嗎？

答：我跟陳菊市長不太一樣，我認為這些大企業已經很健康、是巨人，他們很厲害，我們沒有資格教他們怎麼賺錢。

我們角色很清楚，市政府把環境做好就好，盡可能滿足他們需求，他們自己會賺錢，不光是中鋼、台船，還包括像鴻海，甚至將來如果台積電、聯電也來，市府只要提供後勤支援就夠了。

政府的注意力應該在中小企業、中低收入戶、還有年輕人，我對大企業的立場非常清楚，高雄市政府很友善，願意幫你、解決你的需要。

韓國瑜：資源跟關注會放在最需要的地方

問：所以市長會特別關注弱勢群族？

答：高雄市政府的資源跟關注度，會放在最需要的地方，偏鄉地區的小孩，遇到寒暑假，沒有營養午餐就可能肚子，未來高雄市沒有一個小孩會餓肚子，沒有一個小孩子讀書但沒有書跟教材，這才是市政府最重要的事情。

我們將來要做的是，與便利超商簽約，一年365天，不上學的時候，你拿著學校發給你的一張單子，到旁邊的便利商店去領一個便當。

還有雙語教育，為什麼城市才有，鄉下沒有？未來教育資源也要平均分配。

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