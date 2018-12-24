非洲豬瘟罰單「已收8成」是假？ 黃國昌：米格魯知道會哭

2018-12-24 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情延燒，立法院日前修正《動物傳染病防治條例》提高罰鍰，首次違規攜帶豬肉製品，即重罰20萬元。今（24）日上午時代力量立委黃國昌提出質疑，若外國人不繳錢就離台恐成呆帳，對此，農委會回應「非本國籍者8成已繳納」。事後黃國昌說，他收到罰鍰繳納的現況統計，卻和農委會今早的發言大相逕庭。

針對目前為止，旅客攜帶違規肉品來台的罰鍰繳納狀況，農委會動物檢疫組於上午記者會後，將報告寄給黃國昌。報告中顯示，自12月18日至23日止，裁罰20萬元的案件共11案，已完成繳納0案；自12月至14日止，裁罰5萬元的案件共17案，已完成繳納2案。不過內文未說明該項數據是只有非本國籍者，抑或是和本國籍混在一起。

為此，黃國昌在臉書直批農委會在「欺騙社會」。他說：「請問行政院，農委會放假新聞要怎麼懲罰？」更無奈指出：「果然是罰心酸的，米格魯知道會哭。」

此文一出，網友紛紛在底下回應，「罰款拿來給米格魯加菜都不夠」、「假設非本國籍共3案，最多也是7成！不至於到8成！」另外還有網友幫忙計算，「是不是我數學學的不夠好？為什麼根據資料我算出來的金額繳納百分比是3.28％，可是官員們算出來是80％啊。」

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